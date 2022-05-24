استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022 من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.

وعبر ولي العهد عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة الموهوبون في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن.

وأشار ولي العهد إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة في بداية حياتهم لمستقبل زاهر إن شاء الله، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.