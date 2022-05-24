أعلنت وزارة التعليم عن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ومسار مقاعد الاتفاقيات الصحية، وذلك في الفترة من 24 مايو الجاري حتى يوم الاثنين 27 يونيو القادم.

وتهدف وزارة التعليم إلى تعزيز استفادة الأطباء بمختلف التخصصات العامة والدقيقة من مقاعد الزمالة البريطانية، والتي تأتي ضمن البرنامج السعودي - الإنجليزي للتدريب الطبي بعد التخرج (IPGMTS).

ووضعت وزارة التعليم عدة شروط للتسجيل، منها الحصول على شهادة «IELTS» بدرجة إجمالية 7.5 درجة، ولا تقل عن 7.0 في كل مهارة، أو شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET) بدرجة B على الأقل في كل مهارة، وبحيث لا يتجاوز الحصول عليها عامين، وكذلك خبرة إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات مع سنة الامتياز، وإرفاق السيرة الذاتية؛ موضحاً بها الخبرات والتخصص المطلوب، إضافةً إلى تقديم ضمان مالي بتاريخ حديث من جهة الابتعاث (للموظف).

التسجيل من خلال الرابط التالي (من هنا)