رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز مساء، أمس (الإثنين)، حفل تخريج 3880 طالباً وطالبة يمثلون الدفعة الثامنة من ⁧‫جامعة بيشة⁩ وفروعها في بلقرن والنماص وتثليث للعام 1443هـ، بينهم (952) طالباً و(2928) طالبة، وذلك بحضور رئيس الجامعة ومنسوبيها والخريجين وأولياء أمورهم.

وعبّر رئيس ⁧‫الجامعة⁩ الدكتور محمد صفحي عن تهانيه لأبنائه الخريجين والخريجات ولأولياء أمورهم وأسرهم، داعيًا الله أن يوفقهم في إكمال المسيرة لخدمة الوطن الغالي في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل القيادة الرشيدة، والمشاركة في سوق العمل والإسهام في التنمية الشاملة.