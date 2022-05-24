أطلقت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع ممثلة بإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف ومركز القوات المسلحة للرعاية النفسية بالطائف، اليوم (الثلاثاء)، المؤتمر الثالث للصحة النفسية في البيئة العسكرية للفترة من ( 23 - 25 / 10 /1443هـ) الموافق (24-26 / 5 / 2022م)، ويستمر 3 أيام. ويهدف المؤتمر إلى تقديم الدعم النفسي لأبطال القوات المسلحة لمشاركتهم في الدفاع عن أمن الوطن ومقدساته وما نتج عن جائحة كورونا من آثار نفسية. ويشارك بالمؤتمر عدد من القادة العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع وكبار المختصين في الطب النفسي والصحة النفسية لتسليط الضوء على (الاضطرابات النفسية خلال جائحة كورونا، اضطرابات الإدمان، المقاييس والاختبارات النفسية، الدعم النفسي والاجتماعي للعسكرين وأسرهم)، وآخر المستجدات في هذا المجال.



يذكر أنه سيتم اعتماد عدد 20 ساعة تدريب طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.