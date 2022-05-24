أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود عبر منصة أبشر الإلكترونية.وأوضحت المديرية أنه عبر الخدمة الجديدة لن يحتاج الزائرون مراجعة إدارات الجوازات للاستعلام عن رقم الحدود.وكانت الجوازات قد دشنت عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى توفير المزيد من المرونة في إنجاز الإجراءات التي تختص بها المديرية. وشملت الخدمات التي تم تدشينها عبر منصة «أبشر» الإلكترونية؛ خدمة تواصل المستفيدين مع الجوازات لتنفيذ الخدمات غير المتاحة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة فروع الجوازات، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والزائرين، والتابعين، والمرافقين في منصة «أبشر» بموجب رقم الحدود أو رقم هوية مقيم.