رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس، حفل خريجي الجامعة السعودية الإلكترونية لمرحلة البكالوريوس والماجستير للعام الجامعي 1443/‏1442هـ/ 2021، وعددهم 2140 خريجا.وهنأت رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي الخريجين وأهاليهم، متمنية لهم التوفيق الدائم والنجاح المثمر، وأعلنت إطلاق منصة «سفراء الجامعة» التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجامعة وخريجيها، ورفع جاهزية خريجي الجامعة لسوق العمل، ومشاركتهم في تحقيق رؤية الجامعة.وقد اشتمل الحفل على كلمة للخريجين ومسيرة للطلاب، وفيلم عن الجامعة.