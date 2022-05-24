أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خلال استقباله أمس في مكتبه بالرياض، المبعوث الخاص بوزارة الخارجية السويدية لدى منظمة المؤتمر الإسلامي والحوار بين الثقافات وأتباع الأديان السفيرة أولريكا ساندبرغ، بحضور منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية السويدية السفيرة أيريكا فيرير، وسفير مملكة السويد لدى المملكة السفير نيكلايس تروفي، والوفد المرافق لهم، أن المملكة تحمل لواء نشر مبادئ الوسطية والاعتدال واحترام جميع البشر ونبذ الغلو والتطرف، منطلقين في ذلك من القرآن الكريم وسنّة ‏النبي صلى الله عليه سلم، مشيراً إلى أن المملكة عانت من الإرهاب ‏وتضررت منه كثيراً، ‏وهي من أوائل الدول التي واجهت الإرهاب، ومشدداً على ضرورة تضافر الجهود العالمية لمكافحته والقضاء على أسبابه، من خلال تعليم الناس دينهم من دون تطرف أو كراهية أو غلو.من جانبها، دعت السفيرة أولريكا ساندبرغ إلى زيادة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب ونشر التسامح والحوار بين أتباع الأديان.بدورها، أوضحت منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية السويدية السفيرة أيريكا فيرير، أن المملكة داعم كبير لمكافحة الإرهاب في العالم، معربة عن شكرها لمساهمة المملكة الكبيرة في دعم صندوق مكافحة الإرهاب.