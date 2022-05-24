اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج التطوعي الثامن والتاسع في الأردن ومخيم الزعتري للاجئين السوريين، وذلك بمشاركة 30 متطوعاً من مختلف التخصصات، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد العربي للتطوع.وتضمّنت البرامج تقديم الخدمات التدريبية في الإسعافات الأولية والدعم النفسي ودورات الخياطة ودورات صيانة الحاسب الآلي وتقديم البرامج التعليمية للأطفال، إضافة لاستحداث دورة العلاج النفسي بالرسم في العاصمة الأردنية عمّان ومحافظة إربد ومخيم الزعتري للاجئين السوريين. وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي يُنظمها مركز الملك سلمان للإغاثة لتشجيع العمل التطوعي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ركّزت على ترسيخ القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع السعودي.