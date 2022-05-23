شهد مستشار خادم الحرمين الشَّريفين أمير منطقة مكَّة المكرَّمة الأمير خالد الفيصل؛ تخريج الدفعة 70 من طلاب جامعة أمِّ القرى للعام الجامعي 1442-1443هـ الذين يفوق عددهم 16 ألف طالب وطالبة.

وفي بداية الحفل، دشن أمير منطقة مكة المكرمة عددا من المشاريع الاستراتيجية للجامعة للأعوام الخمسة المقبلة ومنها: جامعة أم القرى الذكية، هيكلة البرامج التعليمية، الحوكمة الإدارية والمالية، والأنظمة التقنية، وتهدف جميعها إلى تحويل الجامعة إلى ذكية.

واستحدثت الجامعة 38 تخصصاً جديداً لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، هندسة الحاسب الآلي والشبكات، الروبوتات وإنترنت الأشياء، هندسة البرمجيات، علوم البيانات، تصميم الأزياء، علوم البيئة، وتكنولوجيا حماية البيئة. ويحمل 14.528 خريجاً وخريجة درجة البكالوريوس والدبلوم، و409 الدبلوم العالي، ودرجة الماجستير 1.146، و213 درجة الدكتوراه.

من جهته، رفع رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب وافر الشُّكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمهما المتواصل لمؤسسات التَّعليم، وتمكينها من تطوير برامجها وتزويد طلبتها بالمهارات الدَّاعمة لتنفيذ مستهدفات الرُّؤية الوطنيَّة، مثمنا تتويج الأمير خالد الفيصل للطلبة والطلبة الخريجين ودعمه المستمر لمشاريع ومبادرات وبرامج الجامعة، معربا عن فخره بتتويج نخبةٍ متميزةٍ من طلبة الجامعة؛ سوف يكون لهم دورهم في مسيرة التطوير بما يحقق تطلعات القيادة الرَّشيدة.

وبارك آل مذهب للطَّلبة تخرُّجهم، متمنيا لهم مسيرة عمليَّة مكلَّلة بالتَّوفيق لما يخدم الدين ويسهم في ازدهار الوطن ونمائه، مقدما شكره لوزير التَّعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د. محمد بن أحمد السديري، نظير حرصهما على تطوير المخرجات العلميَّة وصقل مهارات الطلبة ببرامج وخطط دراسيَّة موائمة لمجالاتِ سوق العمل. وشهد الحفل حضور منسوبي الجامعة، وأسر الخريجين، وعدد من أهالي مكَّة المكرَّمة.