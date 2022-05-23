عقدت كلية الصيدلة بالعابدية اجتماعا مع الكلية التطبيقية لاستعراض استعدادات كلية الصيدلة، لتنفيذ أعمال برنامج تجسير، الذي يسمح للطالب الذي أنهى دراسة الدبلوم بمعدل محدد من كلية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي التقدم لإحدى الجامعات السعودية لاستكمال الدراسة في برنامج البكالوريوس وفق شروط تضعها الجامعة.

حضر الاجتماع عميد الكلية التطبيقية الدكتور صالح بن عبدالله الفريح، ووكيلة الكلية للبرامج الدكتورة عزة بنت محمد بنونة، والمشرف العام على البرامج والتدريب والشهادات المهنية الدكتور أحمد راشد البشيري.

من جهتها، تطرقت عميدة الكلية الدكتورة أميمة بنت الحاج عبدالله إلى أعمال برنامج تجسير ووضع الآلية المناسبة للبرنامج، كما تمت مراجعة الخطط التنفيذية المعدة من قبل الكلية، إضافة إلى تهيئة البيئة التعليمية المناسبة والجاذبة للبيئة التعليمية، وشكر عميد الكلية التطبيقية الدكتورة أميمة وأعضاء الكلية على حفاوة الاستقبال، والدور الذي يبذل في توفير متطلبات البرنامج بما يضمن الجودة في مخرجات التعليم التي توازي متطلبات سوق العمل.