أعلنت «هواوي» اليوم توفر أحدث وأفضل ساعاتها الذكية HUAWEI WATCH GT 3 Pro في المملكة العربية السعودية، وهي تحفة رائعة تجسد الأناقة على معصمكم. وتستخدم الساعة الجديدة مواد رائعة وعالية الجودة وتصميم مراحل القمر المذهل. وأصبح كل ما نحبه في ساعات هواوي الذكية الأخرى متوفر في ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro مع مزايا إضافية مثل عمر البطارية الذي يصل إلى 14 يوماً وخصائص الإدارة العلمية للصحة وأنماط التمرين الجديدة كلياً ومزايا المساعدة اليومية المريحة.

وتتوافق ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro مع أجهزة هواوي وأجهزة Android وiOS الأخرى. وهي متوفرة بنوعين مختلفين هما: إصدار التيتانيوم وإصدار السيراميك.

الأناقة التقنية على معصمكم.. قطعة فنية خالدة

استوحيَ تصميم HUAWEI WATCH GT 3 Pro المتميز من الطبيعة، مع التركيز على جمال الطبيعة وتكامل التقنيات المتطورة. ويُكمل تصميمها الراقي شاشة تعرض مراحل القمر وهي ميزة تمتلكها الساعات الكلاسيكية والفاخرة، مما يعزز تصميم وأسلوب سلسلة HUAWEI WATCH GT 3 Pro ويزود العملاء أيضاً بوجوه فريدة للساعة يمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيّرها.

ويضفي إصدار ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition مظهراً وملمساً جديداً بفضل تصميمه المميز واللمسات اللامعة الفاخرة التي تعزز التصميم الأنيق للساعة. ويتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED ملونة عالية الدقة مقاس 1.43 بوصة وهو مجهز بهيكل معدني مصنوع من التيتانيوم وعدسة زجاجية مصنوعة من الياقوت وعلبة خلفية مصنوعة من السيراميك.

ويتميز إصدار ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition أيضاً بمظهر ناعم وأنيق، ويشمل شاشة AMOLED HD ملونة مقاس 1.32 بوصة، وهي شهادة على البراعة الحرفية وتقنيات التلميع الدقيقة التي تجعلها خفيفة الوزن ومبهرة في الوقت ذاته. ويضفي اللون الأبيض الدافئ والذهبي واللون الفضي المتلألئ لمسة مذهلة بالإضافة إلى الجودة والأناقة. وتمتلك الساعة لمعانا طبيعيا ناعما يُبرز سماتها الأنثوية الأنيقة. ويتألق بريق السيراميك بلمعته الحرفية مع كل دقة على معصمكم. وتتميز الساعة بقرص زهرة حصري مع تأثيرات ديناميكية، وتظهر التأثيرات الخمسة المختلفة للقرص أشكالاً مختلفة من الزهرة مع مرور الوقت. ويتغير قرص الزهرة الديناميكي بمرور الوقت ويجسد براعة التصميم الفني. ويرمز تفتّح الزهرة إلى مرور الوقت بطريقة رائعة ويضفي أيضاً لمسة جميلة إلى طريقة العرض.

عمر البطارية الطويل وخاصية الشحن اللاسلكي السريع السلسة

يُعد عمر البطارية الطويل من أبرز مزايا هذه الساعة، حيث تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition بعمر بطارية يصل إلى 14 يوماً من الاستخدام العادي و7 أيام في سيناريوهات الاستخدام المكثف. أما إصدار ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition فيمتلك عمر بطارية يصل إلى 7 أيام. ويضمن لكم عمر البطارية الطويل إمكانية ارتدائها طوال اليوم وحتى أثناء النوم. ونظراً لأن الساعة تدعم الشحن اللاسلكي السريع، فيمكنها أن تمنحكم الطاقة الكافية ليوم كامل خلال 10 دقائق فقط من الشحن.

مزايا الإدارة العلمية للصحة على معصمكم

توفر سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT 3 Pro مزايا الإدارة الصحية الشاملة التي تضم تتبع معدل ضربات القلب ومستوى تشبع الأكسجين بالدم وجودة النوم وصحة الجهاز التنفسي ومستوى الضغط، مما يساعد المستخدم على متابعة التغيرات الحاصلة في جسمه. ويمكنكم باستخدام تطبيق HUAWEI Health على الهاتف المحمول مزامنة بيانات التمرين في الوقت الفعلي ومزايا تتبع الحالة الصحية لمراقبة صحتم وصحة عائلتكم.

وتعمل تقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ على تحسين دقة تتبع معدل ضربات القلب ودقة مستوى تشبع الأكسجين في الدم SpO2.

حافظوا على نشاطكم مع أوضاع التمرين الجديدة كلياً

توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro العديد من أوضاع التمرين الاحترافية مثل وضع رياضة الجولف والجري والمشي وتسلق الجبال والمشي لمسافات طويلة والجري لمسافات طويلة وركوب الدراجات والسباحة في المياه المفتوحة والترياثلون والتزلج على الجليد والتزلج على الثلج لمسافات طويلة والتدريبات الحرة وجهاز الإليبتيكال وجهاز التجديف.

وإن كنتم تحبون الغوص الحر، سيعجبكم وضع الغوص الحر الاحترافي الجديد المتوفر ضمن الساعة. وحققت الساعة معيار EN 13319 في مقاومتها للماء عند الغوص، والذي يمكن أن يدعم الغوص الحر حتى عمق 30 متراً، حيث ترافقكم الساعة لاستكشاف العجائب البحرية تحت الماء.

مزايا المساعدة اليومية المريحة

كي لا يفوت المستخدم المكالمات المهمة أو الرسائل النصية، تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro ميزة مكالمات البلوتوث. وتمكنكم أيضاً من رفض المكالمات والرد على الرسائل الواردة وكتم الصوت عبر الساعة الذكية بسهولة تامة. وتدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث. ويمكنكم عند الاتصال بالبلوتوث التحكم بالهاتف الذكي وتشغيل الأغنية السابقة أو إيقاف الموسيقى مؤقتاً أو تشغيلها أو تشغيل الأغنية التالية أو ضبط مستوى الصوت عبر واجهة التحكم بالموسيقى في الساعة الذكية. وستتمكنون من خلال الإعدادات الشخصية من تلقي الإشعارات المنتظمة المتعلقة بالتحديات الصحية وأوقات شرب المياه يومياً وتذكيرات بأوقات تناول الأدوية وأهمية اليقظة الذهنية اليومية وتذكيرات بالنوم المبكر والتمرين والحفاظ على الإيجابية وكافة الأشياء الصغيرة التي تتعلق بصحتكم. ويستطيع المستخدمون أيضاً الاختيار من ضمن عدد لا يحصى من سمات وجوه الساعة وتنزيلها للحصول على تجربة أكثر تخصيصاً.

السعر و التوافر

تتوفر الآن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro في المملكة العربية السعودية بمقاسين 43 ملم إصدار السيراميك، و46 ملم التيتانيوم والجلد بسعر يبدأ من 1499 ريالا سعوديا لدى منصات هواوي عبر الإنترنت مع هدية بقيمة 500 ريال سعودي عبارة عن 6 أشهر من الحماية من التلف العرضي.

ـ سيناريو الاستخدام العادي: مكالمة بلوتوث لمدة 30 دقيقة في الأسبوع وتشغيل الموسيقى لمدة 30 دقيقة في الأسبوع وتشغيل ميزة تتبع معدل ضربات القلب ومراقبة جودة النوم العلمية خلال الليل، وتتبع التمارين لمدة 90 دقيقة (خلال تفعيل خاصية المواقع GPS) أسبوعياً، وتفعيل خاصية إشعارات الرسائل (50 رسالة في اليوم و6 مكالمات في اليوم و3 منبهات) وإيقاظ الشاشة 200 مرة في اليوم. ويختلف عمر البطارية الفعلي حسب عادات الاستخدام.

ـ سيناريو الاستخدام الكثيف: مكالمات بلوتوث لمدة 30 دقيقة في الأسبوع وتشغيل الموسيقى لمدة 30 دقيقة في الأسبوع وتفعيل ميزة تتبع معدل ضربات القلب ومراقبة جودة النوم العلمية ليلاً واكتشاف مستوى الإجهاد وتفعيل خصائص صحة القلب ومراقبة توقف التنفس أثناء النوم وتتبع التمرين بمعدل 180 دقيقة (مع تفعيل خاصية المواقع GPS) أسبوعياً، وتشغيل إشعارات الرسائل (50 رسالة في اليوم و6 مكالمات و3 منبهات) والاستمرار بتشغيل الشاشة لمدة 30 دقيقة في اليوم. ويختلف عمر البطارية الفعلي حسب عادات الاستخدام.