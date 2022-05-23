غرّمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ممثلة بـ«لجنة الالتزام» مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي. بقيمة 400.000 ريال.

وكانت الهيئة استدعت المواطنتين بعد نشرهما فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول، الأمر الذي يستوجب العقوبة حسب ما تنص عليه ضوابط المحتوى الإعلامي ونظام الإعلام المرئي والمسموع الذي يؤكد عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية أو الصديقة.

وأكدت الهيئة وجوب التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في أنظمتها ولوائحها، داعية للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر منصة إعلام https://eservices.gcam.gov.sa أو الرقم الموحد 920004242.