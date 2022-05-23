بحضور مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبد الله بن دخيل الحبابي، انطلق صباح هذا اليوم (الاثنين)، الموافق 23 مايو 2022، في نادي ضباط القوات المسلحة في الرياض البرنامج الأول لوحدة حماية الأطفال الذي تنظمه قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، على مدى 3 أيام، ويأتي ذلك كجزء من خطة البرامج التدريبية المقدمة من اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وناقش البرنامج في يومه الأول محورين رئيسيين وهما حقوق الطفل في الإسلام، الذي قدمه الأستاذ في قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور قاسم محمد الفالح، كما قدم محور حقوق الطفل في القانون الدولي الإنساني عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في جمهورية السودان الدكتور معتز فضل الله.

وسيتناول اليوم الثاني محورين آخرين، الأول حقوق الطفل في القانون الدولي لحقوق الإنسان ويقدمه الدكتور محمد سليم قاضي محكمة الاستئناف في الأردن، ومحور مناقشة الحقوق الخاصة أثناء فترة الاحتجاز (توفير المأوى المناسب - الصحية - النفسية - الاجتماعية - التأهيلية) وسيقدمه عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في جمهورية السودان العميد الدكتور معتز فضل الله.

وسيتضمن اليوم الثالث محورين رئيسيين، أولهما المبادئ العامة لميثاق الأمم المتحدة للطفل، وسيلقيه قاضي محكمة الاستئناف في عمّان عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بمملكة الأردن الهاشمية الدكتور محمد سليم، والآخر هو المصالح الفضلى للأطفال المتضررين وسيقدمه عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في جمهورية السودان العميد الدكتور معتز فضل الله.