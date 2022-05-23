نجح فريق سعودي من طالبات قسم هندسة الحاسب بجامعة الطائف تحت إشراف الدكتور فارس المالكي في تصميم وتطوير منظومة نانو ستالايت مزود بخوارزمية ذكاء اصطناعي لإدارة حشود الحج ومراقبة الحالة الصحية للحجاج. وتعتمد هذه التقنية على قمر صناعي صغير CMSAT مصّنع بتقنية عالية ومزود بنظام خلايا شمسية وأجهزة اتصالات لاسلكية وملاحة جوية. حيث يعد هذا القمر من أفضل الوسائل للمساعدة في المراقبة وإدارة الحشود، ودقة التصوير وجمع البيانات، إضافة إلى توفير نطاق لاسلكي واسع الخدمات ومراقبة العلامات الحيوية الصحية للحجاج على مدار الساعة. ويساهم المشروع بشكل كبير في تحقيق الجهود السعودية الطموحة في جعل تنظيم شعيرة الحج أكثر ذكاءً عامًا بعد عام.‏ ‏فيما عبر المشرف على المشروع المالكي عن الشكر والثناء لأعضاء فريق العمل المتميز بمتابعة الطالبة مها فتة على جهودهم وعطائهم. يذكر أن فريق العمل مكون من طالبات في السنة الأخيرة بالمرحلة الجامعية وهن كل من: (أسرار مطاوع، ابتهال تركستاني، روزان ولي، ريم الضاهر، ملاك المغير، لجين القرشي، وفاء المالكي، يسرى المبيض).