أزالت أمانة عسير خلال أسبوع 32 مظلة مواقف سيارات مخالفة ضمن جهودها لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بأبها. وأوضحت الأمانة أنه تمت إزالة المظلات المُخالفة بعد إشعار أصحابها بذلك، بهدف الحد من ظاهرة المظلات العشوائية على الأرصفة والأراضي الفضاء. وأكدت الأمانة بأنها مستمرة في رصد كافة المظلات المخالفة، وإزالتها كونها من مظاهر التشوه البصري ومخالفة توجب الغرامة المالية والعقوبات المنصوص عليها نظاما في ظل انتشارها العشوائي والمخالف على الأرصفة والأراضي بالشوارع وداخل الأحياء السكنية. ودعت الأمانة الجميع إلى التصدي لكافة أشكال التشوه البصري والتعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى، من خلال مركز البلاغات الموحد 940. من جهة أخرى، نفذت الإدارة العامة للنظافة بالأمانة، تنظيف جسور المشاة بأبها. وأوضح مدير عام إدارة النظافة المهندس محمد سبران أنه تم غسل وتنظيف 4376 م2 من جسور المشاة، ورفع 748 طنا من مخلفات البناء والهدم، و4400 طن من النفايات الصلبة، وتمت إزالة 28 مركبة مهملة، فيما نفذت سلسلة من الإجراءات التي تمثلت في تكثيف فرق الكنس اليدوي، ومضاعفة عمليات الالتقاط التي تجاوز ما تم التقاطه نحو 125 طنا، وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية التي غطت 864 كلم. وأضاف أن أعمال النظافة استهدفت أيضا الشوارع والحدائق وجسور المشاة والميادين العامة والأنفاق في كافة المحاور الرئيسية بالمدينة، إلى جانب غسيل وصيانة 322 حاوية.