اطلع وفد من أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية، في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، الملحقية الثقافية بلندن،على برامج التدريب والابتعاث التي تطلقها وزارة التعليم والقطاعات الأخرى في ضوء رؤية المملكة 2030 والبرامج التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية، وذلك خلال لقائهم الملحق الثقافي بالمملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني وعددا من المبتعثين والمبتعثات السعوديين، واستمع الوفد لشرح موجز عن دور الملحقية في الإشراف. كما قدمت عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدكتورة عالية الدهلوي نبذة عن مجلس الشورى والأدوار والمهمات التي يقوم بها، وما يقدمه المجلس للجهات الأكاديمية في المملكة، ثم استمع الوفد إلى مداخلات المبتعثين والمبتعثات المتعلقة بإنجازاتهم والتحديات التي تواجههم أثناء مسيرتهم التعليمية.ويضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية، الذي يزور بريطانيا حاليًا، أعضاء مجلس الشورى حنان بنت عبدالله السماري، واللواء تركي بن حمود العنزي، والدكتورة عالية بنت محمد الدهلوي، والدكتور خيران بن دباش رجب، والدكتور تركي بن صالح العواد، ورائد بن عبدالله التميمي، وعدد من المسؤولين في المجلس.من جهة ثانية، عقد وفد الشورى اجتماعًا مع عددٍ من الأعضاء واللوردات في البرلمان البريطاني، جرى خلاله مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.