استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، أمس، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك، يرافقه مدير فرع الهيئة بالمنطقة إبراهيم بن محمود المسلماني.واطلع الأمير فهد بن سلطان، على تقرير عن أعمال الهيئة في خدمة القطاع الإعلامي وتطوير العمل الصحفي، من خلال ما تقدمه من برامج تطويرية في مجالات الإعلام، والاستفادة من التقنيات الرقمية، إضافةً إلى ما تقيمه الهيئة من مؤتمرات وملتقيات وندوات في مختلف مناطق المملكة.وأكد أمير منطقة تبوك، أهمية دور هيئة الصحفيين السعوديين بالمملكة في الاهتمام بجودة الطرح الإعلامي، وتنسيق الجهود الإعلامية لإبراز ما تشهده المملكة بشكل عام من تنمية شاملة، إضافة إلى ما تزخر به المنطقة بشكل خاص من مقومات حضارية، وثقافية، وسياحية، وتراثية. منوها بدعم القيادة للإعلام.من جانبه، أعرب خالد المالك، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على حفاوة الاستقبال وما يلقاه فرع الهيئة بالمنطقة من دعم واهتمام، مبينا أن الهيئة تسعى ومن خلال جهودها في تعزيز الدور الإعلامي لأبناء الوطن.