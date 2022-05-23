التعريف بالخوارج، وتأصيل مفهوم الجماعة والإمامة، وموقف الجماعات الضالة الإرهابية، وفضح أساليبهم، وتوضيح دور المرأة في تحصين المجتمع من الفكر المنحرف، كانت أهم الموضوعات التي شهدها ملتقى «يقين النسائي» الدعوي، الذي نظمته وكالة الدعوة والإرشاد، ممثلة بقسم الدعوة النسائي، بمشاركة 500 واعظة وأكاديمية، وافتتحه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس، والذي يأتي ضمن المبادرات النوعية التي تقيمها الوزارة لتعزيز وسطية الإسلام وسماحته ونشر التوحيد والسنة وتحصين المجتمع، وإبراز دور المرأة‏ في الدعوة، وإنجازاتها.وزير الشؤون الإسلامية، أشاد بالبرامج والجهود المبذولة، متطلعًا للمزيد من الملتقيات ‏والمبادرات التي تُسهم في رفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع، وبيان كل ما يهدد العقيدة ويهدد أمن الوطن واستقراره.يذكر، أن الملتقى شهد إقامة معرض ومسابقة ثقافية وجرى توزيع جوائز قيمة للفائزات بالمسابقة.