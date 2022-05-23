باشرت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، فصل الخدمات عن المناطق العشوائية بحي بني مالك، وحي الورود، يعقبها فصل الخدمات ومباشرة الإزالة لأحياء مشرفة والجامعة.ورصدت «عكاظ»، في جولة ميدانية علامات الترقيم داخل حي الجامعة وإشعارات الإخلاء، وبدء وضع الصبات الخرسانية.من جهته، نفى المتحدث باسم أمانة جدة ما تم تداوله بشأن إزالة جامعة الملك عبدالعزيز، مؤكدًا ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها وعدم تداول الأخبار المغلوطة.وفي جولة ميدانية على حي الرحاب، رصدت «عكاظ» بدء كتابة إشعارات الإخلاء في الحي، المقرر إزالته وحددت الأمانة 21 مايو الجاري موعدا لإشعاره مع سكان حي العزيزية، و28 مايو لحي الروابي، و11 يونيو القادم لأحياء الربوة والمنتزهات وقويزة «1»، و16 يوليو لحيي العدل والفضل، و25 يونيو القادم لحي قويزة «2»، و30 يوليو لحي كيلو 14 الشمالي وأم السلم.ونوهت الأمانة إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإزالة ورفع الأنقاض في جميع الأحياء المستهدفة بجدة في 17 نوفمبر 2022.