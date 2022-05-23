فيما سارعت إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات إلى تقديم بداية اليوم الدراسي تزامناً مع موجات الحرارة التي بدأت تشهدها المناطق والمحافظات منذ استئناف بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر، ما زال طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس العاصمة المقدسة، في انتظار قرار تقديم الدوام المدرسي أسوة بالإدارات التعليمية الأخرى، والتي بدأت فعلياً في تقديم الدوام اعتباراً من مطلع الأسبوع الحالي.وعلى الرغم من تسجيل مكة المكرمة لأعلى درجات حرارة عالمياً طبقا لأستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبدالله المسند، وآخرها السبت الماضي، إذ سجلت مكة المكرمة ثالث أعلى درجة في العالم وبلغت 48 درجة مئوية، إلا أنه لم يصدر أي قرار بتقديم بداية الدوام. ويأمل أولياء الأمور ومنسوبو المدارس من الكوادر الإدارية والتعليمية صدور قرار بالتقديم، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات خصوصا في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.وتواصلت «عكاظ» مع المتحدث باسم تعليم مكة المكرمة طلال الردادي، الذي فضّل عدم الرد على استفسار «عكاظ» وأولياء الأمور.