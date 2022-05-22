دشّن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز اليوم، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، 27 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بتكلفة تجاوزت 927 مليون ريال، بهدف دعم الاستدامة البيئية والمائية والغذائية في المنطقة، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة.

ورفع أمير القصيم شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات المائية والبيئية للمواطن، كما قدم شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ولمسؤولي الوزارة على عملهم المهني والاحترافي ومتابعة المشاريع أولا بأول.

وأعرب الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عن سعادته بتدشين المشاريع التنموية، التي تشمل المشاريع البيئية والمائية والزراعية، وتأتي ضمن جهود الوزارة وخططها التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن منطقة القصيم تستحق الاهتمام كونها تعد سلة غذاء لوطننا الغالي، ودرة في العقد الفريد من الوطن لوجود مناطق زراعية بها مهمة للحفاظ على الأمن الغذائي، منوهاً سموه بما حققته المملكة من تميز وريادة عالمية في الأمن الغذائي.

وأشار أمير القصيم إلى أن المشاريع التي تم تدشينها تقارب قيمتها مليار ريال وكانت شاملة لجميع ما يخص وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإيصال الخدمات لمحافظات المنطقة، وهذا الدعم الكبير من الدولة أعزها الله له أثر بالغ في إيصال الخدمات لأبناء الوطن.

وأضاف أن التوجه الذي سارت عليه هذه البلاد في جميع الخدمات من جميع الوزارات الخدمية أثبتت قوتها ومتانتها بعد الأزمات التي مرت علينا، بوجود الأمن الغذائي ووفرة الدواء، وما تعانيه كثير من الدول من شح في الموارد، نجد أن المملكة تتمتع بأمن غذائي متميز ولم يكن هناك أي خلل في امتداد الغذاء للأسواق وللمواطنين في بلادنا الغالية بأن بلادنا بخير وتتميز بإدارتها وتحقيق أهداف الرؤية بإشراف ومتابعة من أخي ولي العهد.

من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن المشاريع التي دشنها أمير القصيم اليوم تخدم جميع مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة من القيادة الرشيدة؛ بما يتماشى ورؤية المملكة 2030، موضحًا أن هذه المشاريع النوعية نُفذت وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس سير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق استراتيجيات وطنية تعكس حرص القيادة على توفير كل سبل العيش الكريم للمواطنين.

وأوضح الفضلي أن المشاريع تضمنت 15 مشروعًا لشركة المياه الوطنية لإيصال خدمات المياه إلى المستفيدين، وإدارة الطلب عليها، لتعزيز منظومة التوزيع في المنطقة، بتكلفة مالية تجاوزت (581) مليون ريال.

وأضاف: «إن مشاريع المياه شملت تعزيز مصادرها من الآبار الجوفية لخدمة مدينة بريدة ومحافظة عيون الجواء، وذلك من خلال تنفيذ مشروعين في حقل آبار المخرم، تضمنا إنشاء غرف آبار وملحقاتها، وخزانات مركزية بسعة خزن إجمالية بلغت (200) ألف متر مكعب، ومحطة ضخ بطاقة تصل إلى 200 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت (143.7) مليون ريال، لإيصال المياه للمستفيدين، وإدارة الطلب عليها. وفي مدينة بريدة نفَّذت الشركةُ 3 مشاريع لتعزيز منظومة التوزيع، من خلال تطوير محطة التنقية، وزيادة قدرتها الإنتاجية، ومد خطوط رئيسية بأطوال تجاوزت (56.6) كيلومتر متر طولي، وتنفيذ محطة ضخ بطاقة (50) ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (153.6) مليون ريال».

وتابع أن الشركة نفذت 3 مشاريع لشبكات فرعية بلغت أطوالها أكثر من (128.8) كيلومتر طولي، وأكثر من (9000) توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من (70) ألف مستفيد جديد في (37) حيًا بتكلفة مالية بلغت (52) مليون ريال، وذلك لزيادة نسبة التغطية بالخدمات المائية في مدينة بريدة.

وذكر الوزير الفضلي: "تم تنفيذ مشروعين لنقل المياه إلى 6 محافظات ومراكز في المنطقة لرفع الكفاءة التشغيلية فيها، حيث تم إنشاء 6 مضخات فرعية لخزانات المياه على خطوط النقل لمحافظات ومراكز (الذيبية - القيصومة - المرموثة - فيضة الريشية - المطيوي الجنوبي - والدحلة)، بطاقة ضخ بلغت في مجملها (44.640) متراً مكعباً في اليوم، وتأهيل وتطوير محطة تنقية المياه في محافظة الأسياح برفع طاقتها الإنتاجية من (12.500) متر مكعب إلى (17.472) مترًا مكعبًا في اليوم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (53.6) مليون ريال. ولتعزيز الخزن الاستراتيجي في المنطقة، ورفع الكفاءة التشغيلية بها تم تنفيذ (6) خزانات استراتيجية بسعة خزن إجمالية بلغت (90.000) متر مكعب، في محافظات ومراكز (دحلة - فيضة الريشية - القيصومة - المطيوي - المرموثة - والقرعاء)، و(3) خزانات علوية تشغيلية بسعة خزن إجمالية بلغت (2.250) مترًا مكعبًا في 3 محافظات (الشماسية - النبهانية - عيون الجواء)، وبتكلفة مالية تجاوزت (80.2) مليون ريال.

وأشار إلى أن الشركة نفذت 3 مشاريع لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه في 12 محافظة بالمنطقة، وذلك لمد شبكات مياه بأطوال تجاوزت (381.5) كيلومتر طولي، وأكثر من (9.800) توصيلة مياه منزلية، لخدمة أكثر من (75.800) مستفيد جديد، بتكلفة مالية تجاوزت (97.7) مليون ريال.

وبيّن الفضلي أنه ولتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع الضرر البيئي في المنطقة؛ نفذت شركة المياه الوطنية (8) مشاريع لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية، ومنظومة المعالجة في المنطقة، بتكلفة مالية تجاوزت (276.8) مليون ريال، حيث تم تنفيذ 4 مشاريع بيئية في مدينة بريدة شملت مد خطوط رئيسية بأطوال تجاوزت (11.8) كيلومتر طولي، وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت (25.9) كيلومترًا طوليًّا، وأكثر من (5000) توصيلة صرف صحي منزلية، لخدمة أكثر من (39000) مستفيد جديد في (31) حيًا، وبتكلفة مالية تجاوزت (138.8) مليون ريال.

وأوضح أنه تم تنفيذ 3 مشاريع للصرف الصحي بالمنطقة لزيادة نسبة التغطية، شملت مد شبكات فرعية بأطوال تجاوزت (73.6) كيلومتر طولية، وأكثر من (170) توصيلة صرف صحي منزلية، لخدمة أكثر من (1300) مستفيد جديد في محافظات (الرس - عنيزة - البكيرية - البدائع - المذنب - ورياض الخبراء)، بتكلفة مالية تجاوزت (68) مليون ريال، مشيرًا إلى أن الشركة نفذت توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة الرس، وذلك لزيادة سعة المعالجة اليومية من (25,000م3/يوم) إلى (37,500م3/يوم)، بهدف استيعاب التدفقات، وزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية في المحافظة، بتكلفة مالية بلغت (70) مليون ريال.

وأبان أن الوزارة سعيًا منها لزيادة مصادر المياه في المنطقة، قامت بتنفيذ 3 مشاريع لزيادة مصادر المياه فيها، وحفر (24) بئرًا جوفية في حقل أم حزم، بطاقة إنتاجية بلغت (67.200) متر مكعب في اليوم، و(4) آبار جوفية في حقل ساق بمحافظة البكيرية بطاقة إنتاجية بلغت (11.200) متر مكعب في اليوم، وبئر جوفية، وخزان تشغيلي، ومحطة تعبئة للصهاريج لسقيا بادية المذنب، بطاقة إنتاجية بلغت (2272) مترًا مكعبًا في اليوم، بتكلفة إجمالية تجاوزت (16) مليون ريال.

وأشار المهندس الفضلي إلى أن المؤسسة العامة للحبوب نفذت مشروع تحديث وتطوير منظومة الصوامع الحديدية في القصيم البالغ عددها (32) صومعة، بسعة تخزينية تبلغ (200.000) طن متري من القمح، وبطاقة استقبال ومناولة بلغت (200) طن في الساعة، وطاقة تفريغ للصوامع الحديدية تتجاوز (100) طن في الساعة، وإضافة أنظمة جديدة لرفع كفاءة العملية التخزينية، لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، وبتكلفة مالية تجاوزت (52.600) مليون ريال.

وخلال حفل التدشين شاهد أمير القصيم عرضا مرئيا يتضمن تفاصيل المشاريع التي تم تدشينها، والخدمات التي تقدمها للمواطنين ودعم الموارد البيئية والمائية والزراعية بالمنطقة.

حضر الحفل محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس والرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية نمر الشبل، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل الوزارة لشؤون المساحة والأراضي بوزارة البيئة والمياه والزراعة صالح اللحيدان، والوكيل لشؤون الزراعة بوزارة البئية والمياه والزراعة احمد العيادة والمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع، ومدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي، ومدير عام خدمات المياه المهندس عبدالمحسن الفريحي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.