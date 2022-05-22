أكدت وزارة الصحة أن جدري القردة ينتقل للإنسان عن طريق الملامسة المباشرة للدماء أو الإفرازات المخاطية للحيوان المصاب، لافتة إلى أن العدوى قد تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ أو ملامسة بثور المرض أو الأدوات أو الأسطح الملوثة.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة حضانة جدري القردة تكون من 7 - 14 يوما، ويمكن أن تستمر إلى 21 يوما. ومن أعراض الإصابة بالفايروس ارتفاع درجة الحرارة والصداع وظهور طفح جلدي وتضخم في الغدد اللمفاوية وآلام في الظهر والعضلات.

ودعت الصحة إلى تجنب مخالطة المصابين وملامسة الحيوانات المصابة مع غسل اليدين وتعقيمهما للحد من انتشار جدري القردة، مبينة أن الفايروس يعتبر من نفس فصيلة فايروس الجدري.