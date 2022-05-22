إنفاذاً لتوجيهات ⁧خادم الحرمين الشريفين⁩.. وصل التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة» إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ لإجراء الفحوصات الطبية بالشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني⁩ ودراسة حالتهما للنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بنقل التوأم السيامي اليمني (مودة ورحمة) ابنتي حذيفة بن عبد الله نعمان من الجمهورية اليمنية إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية وإمكانية فصلهما.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين في جميع أنحاء العالم، مبيناً أن التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة» هما من الإناث وولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن.

وأكد أن خادم الحرمين الشريفين يولي البرنامج السعودي للتوائم السيامية اهتماماً كبيراً، كما يلقى البرنامج دعماً ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الكريمة هي استمرار لما تقدمه مملكة العطاء والإنسانية من خدمات متعددة للأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع.