أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة (وقاية) عبدالله بن رشود القويزاني أن مرض جدري القرود يتم التشافي منه بشكل طبيعي، وغالبا دون تدخل علاجي، وانتقاله ليس بالشكل السريع، لافتا إلى أن انتقال المرض يكون عن طريق الحيوانات، ونادرا ما ينتقل بين الناس.

وأضاف القويزاني، في مداخلة لقناة الإخبارية، أن مرض جدري القرود أغلبه مستوطن في وسط وغرب أفريقيا، وينتقل من خلال التعامل أو الاحتكاك بالحيوانات، مؤكدا أن على المسافرين عدم ملامسة الحيوانات ويجب على الشخص عزل نفسه وإبلاغ الجهات الصحية في حال الاحتكاك بشخص مصاب، مشيرا الى أهمية التزام المسافرين بلبس الكمامة والابتعاد عن الازدحام.

وذكر القويزاني أنه يتم الكشف الصحي على جميع القادمين من الدول التي يستوطن بها جدري القردة، مشيرا الى أن إجراءات التقييم مستمرة للفايروس.

وكانت وزارة الصحة أكدت أنه لم يتم حتى الآن رصد أي حالة إصابة بجدري القرود في السعودية، عقب ظهور حالات في دول أوروبا وشمال أمريكا، بعد أن كان مستوطناً في بعض دول أفريقيا لأكثر من 50 عاماً.

وأكدت "الصحة" جاهزيتها التامة للرصد والتقصي والتعامل مع الحالات حال ظهور أي حالة، ولفتت الانتباه إلى أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة، كما أن لديها خطة وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل هذه الحالات عند ظهورها، وتشمل تعريف الحالات المشتبهة بها والمؤكدة، والتعامل معها والتقصي الوبائي للمخالطين.

وبيّنت "الصحة" أن برنامج اللوائح الصحية الدولية بالمملكة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة تفاصيل أي مستجدات حول المرض أو رصد أي حالات في العالم للتأكد من عدم وجود مخالطين لأي حالات ترصد في السعودية.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على اتباع السلوكيات الصحية، والإرشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة (وقاية)، كذلك في حالة السفر لخارج المملكة التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة خصوصاً في الدول التي تم رصد المرض فيها.