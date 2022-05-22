زار وفد من لجان ⁧‫مجلس الشورى⁩ المتخصصة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، واطلعوا على الخدمات التي تقدمها الرئاسة للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وتضمنت زيارة الوفد الذي يرأسه عضو مجلس الشورى الدكتور أيمن فاضل مشروع الملك عبد العزيز لسقيا زمزم، إذ اطلعوا على آليات التعبئة والتوزيع لعبوات زمزم وكافة وسائل وإجراءات السلامة والتعقيم والتغليف التي ينفذها المصنع لضمان تقديم عبوات مياه زمزم وفق أعلى المعايير وأجود الإمكانات.

كما تجول الوفد خلال الزيارة في مكتبة الحرم المكي الشريف، اطلع خلالها على ما تحويه المكتبة وعلى سير الأعمال في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وشاركوا في عملية نسج كسوة الكعبة، وشاهدوا مراحل تصنيعها وفق أجود المواصفات وأحدثها.

يذكر أن وفدا من لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور أيمن بن صالح فاضل ينفذ بدءا من اليوم (الأحد) زيارة إلى منطقة مكة المكرمة للوقوف على العديد من الجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين وحجاج ومعتمري المسجد الحرام.

وأوضح رئيس الوفد الدكتور فاضل أن هذه الزيارة تنطلق من دور مجلس الشورى الرقابي على الجهات الحكومية للاطلاع على سير الجهود والخدمات التي تقدم، للمساهمة في معرفة المعوقات والتحديات التي تواجهها هذه الجهات خلال أدائها لمهماتها، ورفع جودة الخدمات المقدمة، مؤكدا أن هذه الزيارة ووقوفهم على أرض الميدان تسهل على أعضاء المجلس أثناء دراستهم للتقارير السنوية لمختلف الجهات الحكومية التي يشرع المجلس في دراستها في كل عام مالي، كما أن هذه الزيارة تجعل أعضاء المجلس على اطلاع بشكل كامل ومباشر على كافة الجهود والخدمات لمختلف القطاعات.