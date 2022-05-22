يشارك «صنع في السعودية»، في المعرض السعودي الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، كراعٍ ذهبي، والذي ينعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر مايو الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء الشركات الكبرى في قطاع التقنية والمعلومات في المملكة، ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتأتي المشاركة، ضمن جهود «صنع في السعودية» الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز اندماجه في مسيرة التحول الرقمي، ورفع مساهمته الاقتصادية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء وتعزيز هوية خاصة للصناعات والخدمات الوطنية، والتسويق للسلع والخدمات الوطنية محليًا إلى جانب ما يمثله المعرض من فرصة كبيرة لتقديم تجربة وفوائد متميزة لأعضاء صنع في السعودية، وإيجاد فرص لتبادل الخبرات عبر التعاون مع مؤسسات الأعمال والتكنولوجيا الكبرى والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الناشئة لمواكبة الابتكارات الرائدة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة.

ويمثل المعرض السعودي الدولي للذكاء الاصطناعي منصة رائدة للاطلاع على مجموعة شاملة من الأفكار والابتكارات والتطورات التجارية الهادفة إلى استكشاف أبعاد الثورة التقنية وتحولاتها النوعية وغير المتوقعة، لا سيما في استخدام الذكاء الاصطناعي وفوائده المتعددة، كما تتخلل المعرض مجموعة أنشطة تشمل فعاليات حية وندوات وورش عمل متخصصة في القطاع ومن ضمنه الخدمات السحابية.

يذكر أن «صنع في السعودية» ينظم على هامش مشاركته في ورشة عمل، للحديث عن التجارب التصنيعية للعملاء، لتكوّن شواهد حاضرة على رحلة التغيير التي تقودها المملكة في مجال الصناعة وتنمية الصادرات السعودية، بالإضافة للتعريف بدور ومساهمة هوية «صناعة سعودية» في زيادة الاستهلاك المحلي والأجنبي، وحصة الأسواق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والمساهمة في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.