أعلن المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» في اجتماعه الذي عقد عقب اجتماع المؤتمر العام في تونس في تاريخ 21 مايو 2022، إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية رئيساً للمجلس التنفيذي حتى العام 2024، بعد أن حقق الدور القيادي للسعودية في إدارة المجلس التنفيذي مكتسبات ونتائج مهمة بفضل العمل التصاعدي للمجلس التنفيذي لدعم المنظمة، وما اتخذه من إجراءات إستراتيجية وتنظيمية لتطوير حوكمة وكفاءة الأداء، وتحقيق الاستدامة المالية، وتمكين المجلس التنفيذي والمنظمة، وتعزيز العمل العربي المشترك، وعكس الواقع الفعلي للمنظمة إعلامياً بما يعزز الصورة الذهنية الإيجابية عنها.

لماذا الألكسو ؟

امتداداً لدور السعودية المحوري والمؤثر في الحوار والتفاهم مع دول العالم، والتواصل مع تكتلاته الرئيسية، وقواه المؤثرة، وانطلاقاً من اهتمامها بالمنظمات الإقليمية والدولية، وحرصها على تعزيز العلاقات مع دول العالمين العربي والإسلامي، تحرص السعودية على تفعيل دورها بشكل مؤسسي في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، بما ينسجم مع أدوار الدول الأعضاء ويساهم في تحقيق أهداف المنظمة، ويمتد أثره إلى تطوير مجالات عمل المنظمة في المجتمعات العربية كافة.

وبفضل رعاية واهتمام القيادة وتوجيهات وحرص ومتابعة وزير الثقافة، عملت «السعودية في الألكسو» منذ يوليو 2020 حتى اليوم على استثمار الفرص المتاحة والطاقات الوطنية السعودية بما يتناسب مع ما وصلت إليه السعودية من تقدم وتأهيل، ودور تقوده إقليمياً ودولياً، لتقديم نموذج حي وواقعي للإرادة السعودية للتحسين والتطوير المؤسسي، وتعزيز المحتوى السعودي في المنظمات، وهو ما انعكس على دورها في منظمة «الألكسو» من خلال تقديم 44 مبادرة مثل برنامج الموهوبين العرب والموافقة على تنظيم مؤتمرات دولية مثل المؤتمر الدولي الأول للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وإقامة ورش عمل ولقاءات افتراضية.

كيف أصبح الدور السعودي في المنظمة بعد انتخابها رئيساً للمجلس التنفيذي في يوليو 2021؟

أصبح للسعودية دور قيادي مهم في تطوير عمل المجلس التنفيذي للمنظمة، وهو ما انعكس على المنظمة بشكل عام، وتتمثل أبرز محطات عمل السعودية في «الألكسو» بعد انتخابها رئيساً للمجلس التنفيذي في التالي:

- يوليو 2021 انتخبت السعودية ممثلة في هاني بن مقبل المقبل رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة «الألكسو»، ومنذ انتخابها رئيساً حرصت السعودية على أن يعمل المجلس وفق خطة واضحة، تنطلق من العمل التشاركي بين المجلس وإدارة المنظمة، مع تعزيز التواصل والتحسين المستمر من خلال الموائمة مع المنظمة وهو ما انعكس على أداء المنظمة بشكل عام.

- أغسطس 2021، بدأ العمل على إعداد خارطة طريق لرئاسة المجلس التنفيذي، وتبع ذلك إعداد استبانة للمختصين في مجال الثقافة والتعليم والعلوم والتقنية وحصر مرئيات بيوت الخبرة والجهات الوطنية، وعقد اجتماعات فردية مع أعضاء المجلس التنفيذي.

- سبتمبر 2021 جرت مراجعة مرئيات الخبراء ومراجعة 178 مقترحا وترتيب الأولويات، وإجراء زيارة المنظمة ومناقشة المرئيات والمقترحات مع قيادات المنظمة، وتسليم مقترحات أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، ودعوة المدير العام لزيارة السعودية، وعقد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي.

- أكتوبر 2021 عقد رئيس المجلس التنفيذي ورشة عمل مع أعضاء المجلس لبحث فرص آليات العمل والتطوير.

- نوفمبر 2021 قامت رئاسة المجلس التنفيذي بالتنسيق مع 6 دول لتقديم مقترحات رسمية باسمها، وإعداد ورقة مفاهيمية لتأسيس وحدة الشراكات وورقة مفاهيمية لتنويع مصادر تمويل الأنشطة خارج البرامج.

- يناير 2022 استضافت العلا اجتماع المجلس التنفيذي في دورته الـ 116، خلال الفترة 25-27 يناير 2022. وخلال هذا الاجتماع وما سبق من عمل مؤسسي قاده المجلس التنفيذي طيلة الأشهر الثمانية الماضية، تحققت عدة مخرجات مهمة على النحو التالي:

1- 7 دول عربية ترأس لجانًا داخل المجلس التنفيذي (لأول مرة في تاريخ المنظمة).

2- 6 دول عربية تقدم مقترحات رسمية في اجتماع واحد (لأول مرة في تاريخ المنظمة).

3- تشكيل 4 لجان فنية دائمة منبثقة من المجلس التنفيذي في مجالات: التربية، الثقافة، العلوم، المعلومات والاتصال (لأول مرة في تاريخ المنظمة).

4- تشكيل 4 لجان إستراتيجية داخل المجلس التنفيذي (لجنة إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، لجنة الشراكات وتنويع مصادر تمويل المنظمة، لجنة الإعلام والتسويق للمنظمة، لجنة جائزة الألكسو).

5- تشكيل لجنة دائمة للشباب.

ومنذ شهر مارس الماضي عقد المجلس التنفيذي 19 اجتماع للجان الـ9 المنبثقة عن المجلس التنفيذي خلال اجتماعه في دورته 116 المنعقدة في محافظة العلا، وشاركت 20 دولة على مدار 50 يوماً لتصدر اللجان أكثر من 30 توصية.

وعكس العمل التشاركي والتكاملي بين أعضاء المجلس التنفيذي مخرجات الاجتماع إلى واقع ملموس من خلال بدء العمل على تنويع مصادر دخل المنظمة وتطوير قنوات التمويل وإعداد إستراتيجية الشراكات للمنظمة، وتعديل النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لزيادة فاعلية دوره في دعم المنظمة أمام تحدياتها، وإعداد خطة إستراتيجية للإعلام والتسويق للمنظمة، وإعداد دراسة شاملة للجوائز وتقييمها، فضلاً عن انضمام الألكسو إلى الجمعية العمومية لمنتدى الجوائز العربية.

ويأتي هذا الحراك تأكيداً لاهتمام السعودية بـ«الألكسو» ودورها الفاعل في الوطن العربي، وحرصها على تحقيق المنظمة لأهدافها بما ينعكس على الدول الأعضاء، وتسخير الفرص والممكنات من خلال توظيف المكتسبات والمبادرات الثقافية والعلمية السعودية للاستفادة منها في مجالات عمل المنظمة من جانب، واستثمار ما وصلت إليه «الألكسو» من برامج وممارسات نوعية من قبل المؤسسات السعودية ذات العلاقة وتبادل التجارب والخبرات من جانب آخر، وذلك في إطار تكامل جهود الدول الأعضاء نحو تحقيق برامج وإنجازات ثقافية وعلمية مشتركة.

معلومات عن «الألكسو».. ولمحة عن جهود الدور السعودي فيها:

1- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».

- تأسست في العام 1970.

- تعمل في نطاق جامعة الدول العربية.

- مقرها في تونس.

- تعمل في مجالات: (التراث والثقافة، التربية والتعليم، العلوم والبحث العلمي، والمعلومات والاتصال).

2- أهداف «الألكسو»:

- تنسيق الجهود العربية في ميادين التربية والثقافة والعلوم.

- دعم تبادل خبرات وتجارب الدول الأعضاء.

- تنسيق جهود مجامع اللغة العربية وإصدار المعاجم المتخصص متعددة اللغات.

- النهوض بالفكر والثقافة العربية والتعريف بالثقافة العربية والإسلامية.

- تنمية البحث العلمي ودعم التعاون المشترك بين العلماء والباحثين العرب.

- تشجيع إنشاء المعاهد التي تعنى بالحضارة العربية الإسلامية.

- تنسيق جهود مؤسسات المجتمع المدني وإِشراكها في العملية التربوية والثقافية والعلمية.

- المحافظة على التراث المادي وغير المادي وحمايته ونشره.

3- ما هو دور المجلس التنفيذي لـ«الألكسو»؟

1) يعمل المجلس التنفيذي على إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والمؤتمر العــام ويدرس برنــامــج العمل بالمنظمة وتقديرات الموازنة اللازمة له.

2) يتخذ المجلس التنفيذي جميــع الإجــراءات الضرورية لضمان تنفيذ البرامج بواسطة المدير العام وطبقا لقرارات الجمعية العمومية.

3) يقوم المجلس التنفيذي في الفترة بين الدورات العادية للجمعية العمومية المؤتمــر العــام بتقدم الرأي الفني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بناء على طلبه في الموضوعــات التي تهم المجلس.

4) يناقش المجلس التنفيذي ملفات حيوية مثل تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المنظمة والأنشطة خارج البرامج، والأوضاع التربوية والثقافية والعلمية، والخطة العربية للتعليم في حالة الطوارئ والأزمات، واعتماد مشروع إستراتيجية المنظمة.

4- دور السعودية في المنظمة:

- العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومنظمة «الألكسو» تمتد إلى 51 عاماً من تأسيس المنظمة، وشهدت أخيرا نشاطا ملحوظا من خلال عدد من الأنشطة ذات العلاقة بعمل المنظمة، حيث أثبت القطاع الثقافي في المملكة مدى استعداده وجاهزيته غير المسبوقة في إعداد وخلق جُملة من الأنشطة والمبادرات والفعاليات الثقافية رغمًا عن الظروف الصعبة التي كان يمر بها العالم جرّاء الجائحة، بما يعكس اهتمام المملكة الكبير في كل ما يتعلق بالنشاط الثقافي بشموليته، ودورها العميق في تحقيق رؤى الدول وتقارب الشعوب العربية وخلق المزيد من الفرص المشتركة وأوجه التعاون من خلال الثقافة العلوم.