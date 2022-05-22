تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الأربعاء القادم حفل إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين»، الهادفة إلى رفع مستوى الأمن السيبراني بالمملكة والارتقاء بآلية تقديم الخدمات والحلول السيبرانية وإدارتها ودعم آليات التواصل للجهات الوطنية، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والقطاعين الحكومي والخاص.

ويأتي إطلاق البوابة الوطنية ضمن جهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي للأمن السيبراني، وتمكين الجهات الوطنية من القيام بمهماتها تجاه أمنها السيبراني، وتعزيز الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتجددة بهدف الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.

وبيّنت الهيئة أن بوابة «حصين» تسعى إلى تحسين آلية تقديم الخدمات وأتمتة العمليات وتعزيز تجربة الجهات الوطنية المستفيدة عبر توفير بوابة موحدة للحصول على خدمات الأمن السيبراني، مشيرة إلى أنها تحتوي على منصات تساعد على التقييم والاستجابة وتحسين كفاءة الإنفاق في المجال ورفع مستوى الالتزام بالضوابط والتشريعات الصادرة عنها وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت الهيئة أن حفل الإطلاق سيشهد عقد جلستي نقاش ستتطرق للتحديات في مجال الأمن السيبراني، وأفضل الممارسات المتبعة في رفع مستوى الالتزام بضوابط الأمن السيبراني، وذلك بمشاركة مجموعة من المختصين في الأمن السيبراني لدى الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وكذلك الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.