استضافت وزارة الحرس الوطني بالتنسيق مع إدارة موسم جدة، 24 مواطناً ومواطنة من أبناء شهداء الواجب في زيارة خاصة لمنطقة «السيتي ووك» إحدى مناطق موسم جدة 2022، وذلك تقديراً لتضحيات ذويهم الذين بذلوا حياتهم دفاعاً عن الوطن، بهدف إطلاعهم على برامج وفعاليات الموسم المختلفة.

وتضمن برنامج الزيارة جولة تعريفية لأبناء وذوي شهداء الواجب على مواقع فعاليات «السيتي ووك»، اطلعوا خلالها على ما توفره من عروض وفعاليات منوعة لاقت استحسانهم، كما شملت الزيارة مشاركتهم في عدد من التجارب الترفيهية والمغامرات التي توفرها «السيتي ووك» لزوارها، إضافة إلى مشاهدة العروض التفاعلية بالمنطقة، كما تضمنت الجولة زيارة قرية الأنيمي العالمية، وعددا من المواقع الأخرى.

وأبدت أسر وأبناء الشهداء سعادتهم بهذه المبادرة غير المستغربة التي تعكس حجم الاهتمام من قبل الدولة، وكافة قطاعات ومؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة بهذه الفئة التي ضحى آباؤهم بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وقيادته، مقدمين شكرهم وتقديرهم لوزارة الحرس الوطني وإلى إدارة موسم جدة على هذه الجولة التي أدخلت السعادة على قلوب ذويهم، وعكست حجم الجهود المبذولة في موسم جدة لإسعاد المجتمع وصنع حالة من الفرح والبهجة لدى كافة فئات المجتمع وزوار جدة، منوهين في هذا الصدد بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في هذه المبادرة الجميلة.