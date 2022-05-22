استحضر موسم جدة التسوق والترفيه من خلال «سوق السبت» في منطقة جدة آرت بروميناد؛ موجداً لوحة بديعة من لوحات البهاء والجمال؛ تتعايش مع الإطلالاك على كورنيش جدة.

وواكب زيارة عشاق المنطقة ومتابعي فعالياتها تنوع العروض والفقرات الترفيهية المقدمة؛ ما أضفى حالة من المتعة والبهجة جذبت العديد من العوائل والأسر الموجودة منذ وقت مبكر في منطقة جدة آرت بروميناد.

وحظي «سوق السبت» باهتمام زوار جدة آرت بروميناد ومحبي التسوق بمعروضاته المتنوعة التي أضفت أجواءً ممتعة على المنطقة مع باقي الفعاليات الترفيهية الأخرى، حيث يشارك كل سبت عدد من أصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة من الجنسين في فعالية «سوق السبت» بمعروضاتهم المتنوعة التي تتوزع ما بين أطعمة ومتاجر وترفيه ورسومات وغيرها.

كما تشارك الأسر المنتجة وأصحاب الأفكار والمبادرات ورواد الأعمال بمنتجاتهم أمام زوار جدة آرت بروميناد بعدما استفادوا من فرص الموسم التي وفرتها منصة مطلوب التي سجلوا فيها.

وقدم موسم جدة فرصة لأصحاب المشاريع والمواهب لتقديم معروضاتهم واهتماماتهم التجارية، وأصبح نافذة مهمة لهم لتطوير مهاراتهم والاستفادة من فرص الموسم بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالفائدة.

وتحرص إدارة موسم جدة على تعظيم الأثر والفائدة للشباب من الجنسين من الفرص التي يتيحها لهم وتمكينهم منها ودعمهم لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وإيجاد روح المنافسة وفتح الفرص للوظائف الموسمية، وإيجاد فرص استثمارية تناسب فئات المجتمع، إضافة إلى دمج التسوق والعمل بالترفيه عبر إحياء الأسواق الأسبوعية وتهيئة مواقع لها في الموسم.