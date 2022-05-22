أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم حتى الآن رصد أي حالة إصابة بجدري القرود في السعودية، عقب ظهور حالات في دول أوروبا وشمال أمريكا، بعد أن كان مستوطناً في بعض دول أفريقيا لأكثر من 50 عاماً.وأشارت الصحة في بيان أمس (السبت)، إلى جاهزيتها التامة للرصد والتقصي والتعامل مع الحالات حال ظهور أي حالة، ولفتت الانتباه إلى أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة، كما أن لديها خطة وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل هذه الحالات عند ظهورها، وتشمل تعريف الحالات المشتبهة بها والمؤكدة، والتعامل معها والتقصي الوبائي للمخالطين.وبيّنت الصحة، أن برنامج اللوائح الصحية الدولية بالمملكة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة تفاصيل أي مستجدات حول المرض أو رصد أي حالات في العالم للتأكد من عدم وجود مخالطين لأي حالات ترصد في السعودية.ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على اتباع السلوكيات الصحية، والإرشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة (وقاية)، كذلك في حالة السفر لخارج المملكة التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة خصوصاً في الدول التي تم رصد المرض فيها.