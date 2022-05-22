كشفت مصادر لـ«عكاظ» عدم صحة ما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي حول تعديل في مواعيد إزالة الأحياء العشوائية في محافظة جدة. وأكدت أن الأمانة تسير وفق الجدول المعلن، ويتم حاليا إشعار سكان حيي العزيزية والرحاب، فيما ستتوالى بقية المراحل مستقبلاً.وباشرت لجنة الأحياء العشوائية في محافظة جدة استئناف أعمال إزالة 12 حياً بعد إجازة رمضان وعيد الفطر، بإشعار سكان حيي «بني مالك والورود» تمهيداً للإزالة، حيث حددت أمانة جدة مواعيد الإشعارات بإزالة حيي بني مالك والورود بتاريخ 7 مايو الجاري، فيما تم إشعار حيي الجامعة ومشرفة بتاريخ 14 مايو، وحددت يوم (السبت) 21 مايو موعدا لإشعار سكان حيي العزيزية والرحاب، و28 مايو لحي الروابي، و11 يونيو القادم لأحياء الربوة والمنتزهات وقويزة «1»، و16 يونيو لحيي العدل والفضل، و25 يونيو القادم لحي قويزة «2»، و30 يونيو لحي كيلو 14 الشمالي. وكانت اللجنة انتهت قبل حلول شهر رمضان من إزالة 20 حيًّا عشوائيًّا، قبل أن تعلن التوقف حتى انقضاء إجازة عيد الفطر.وجددت أمانة محافظة جدة، تأكيد التزامها بتفاصيل الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية في المحافظة في التواريخ المحددة وفق الإحداثيات المحددة لإزالة بقية الأحياء المقرر إزالتها والبالغ عددها 12 حيا.وكشفت الأمانة أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإزالة ورفع الأنقاض في جميع الأحياء المستهدفة بجدة في 17 نوفمبر 2022، إذ تستهدف إزالة 26 حيًا بمساحة إجمالية تبلغ 18.5 مليون متر مربع، إلى جانب الأحياء العشوائية الواقعة ضمن أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية وعددها 8 أحياء بمساحة إجمالية تبلغ 13.9 مليون متر مربع. وأكدت الأمانة أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل 32 حيا عشوائيا، وتم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية والبالغ عددها 12 حيا عشوائيا.وفي السياق، أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، مواصلة أعمالها حسب الخطة التنفيذية المعلنة للإزالة، وشرعت في فصل الخدمات عن المناطق العشوائية في حي بني مالك وحي الورود، في حين تم إشعار سكان المناطق العشوائية في حي مشرفة وحي الجامعة بالإخلاء تمهيدًا لأعمال الإزالة. وأوضحت اللجنة أن موعد الإزالة لعشوائيات بني مالك والورود وفقا للخطة التنفيذية سيكون في 28 من مايو الجاري، مؤكدة أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل 32 حيا عشوائيا، حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية والبالغ عددها 12 حيا عشوائيا.