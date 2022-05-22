تستعد الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قريباً، لإطلاق ثاني مشروع لتطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة، الذي سيشمل حي الزهور، الذي لا يبعد كثيراً عن حي قوز النكاسة، الذي انتهت فيه أعمال الإزالة لكافة المباني العشوائية فيه؛ تمهيداً لبدء أعمال تطوير الحي خلال الفترة القادمة.ويعد حي الزهور ملاصقاً لأشهر أحياء العاصمة المقدسة الحديثة؛ وهو حي الشوقية، ويقع في يمين القادم من جدة عبر الطريق الدائري الثالث. ورصدت عدسة «عكاظ» خلال جولة ميدانية الحالة العشوائية الكبيرة التي يشهدها الحي، والمتمثلة في ضيق الشوارع الداخلية والبناء العشوائي للمنازل وتلاصقها، علاوة على وجود مبانٍ على السفوح الجبلية متلاصقة مما يصعب وصول سيارات الخدمات العامة والإسعافية؛ مثل سيارات نقل النفايات وآليات ومعدات الدفاع المدني في حالة نشوب حريق لا سمح الله. ويعاني السكان من صعوبة الدخول والخروج من وإلى الحي؛ نظراً لوجود مدخل واحد مما يصعب حركة مرور السيارات طوال ساعات الليل والنهار.