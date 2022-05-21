قدمت هيئة الصحة العامة عدة نصائح للوقاية من مرض جدري القردة، أهمها الابتعاد عن الأماكن المزدحمة أثناء السفر، والالتزام بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، ومراجعة الطبيب في حال ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة وخاصة في حال كنت عائداً من السفر خلال 21 يوما الماضية لبدء الأعراض، والعزل في حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور الطفح الجلدي حتى موعد استشارة الطبيب.

وأشارت «وقاية» إلى أن جدري القردة هو مرض فايروسي مستوطن في بعض أجزاء غرب ووسط أفريقيا، وفي مايو 2022 ظهر عدد من الحالات ليس لها تاريخ سفر للدول الأفريقية، مما يرجح وجود سلسلة انتقال مجتمعي محدود للمرض.

وأوضحت أن أعراض المرض تتمثل في (سخونة، صداع، ألم في العضلات، انتفاخ في الغدد اللمفاوية، التعب والإرهاق، ألم الظهر، ظهور علامات الطفح الجلدي بعد يوم إلى 3 أيام بداية من الوجه وينتشر في باقي الجسم)، لافتة إلى أن فترة الحضانة للفايروس تمتد من 5 إلى 21 يوماً، ولكنها في الغالب تكون بين 7 إلى 14 يوماً.

وأضافت هيئة الصحة العامة: «ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفايروس أو السوائل والإفرازات، والانتقال بين الإنسان والحيوان يحدث عند العض والخربشة من الحيوان المصاب، أما الانتقال بين الإنسان والإنسان فيحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة».