حصلت المبتعثة السعودية من جامعة الجوف شمال السعودية ابتسام خليفة هذلول العنزي على جائزة أفضل طالب دكتوراه من قبل مركز الأبحاث والصناعات الكيميائية بجامعة RMIT بأستراليا لعام 2021م.



وفي حوار العنزي لـ«عكاظ» أوضحت أن تخصصها يركز على كيمياء النانو التطبيقية وبحثها الدكتوراه عبارة عن تحضير مستشعرات غاز الهيدروجين، فقد حصلت على براءة اختراع سجلت في مركز براءة الاختراع الاسترالية في نهاية عام 2020م، فبعد نشر البحث في مجلة علمية مصنفة ضمن نطاق ISI نُشر في أخبار عدة محلية في أستراليا وأيضاً عالمية.



وأشارت إلى تواصل شركة الهيدروجين والوقود التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية NASA مع الجامعة، وطلبت إجراء تجارب عدة على العينات، وذلك لدراسة إمكانية استخدامها في المركبات الفضائية التي تعمل بالهيدروجين بدلاً من الوقود، وذلك لتميز المستشعر بميزات عدة، من أهمها أنه خفيف الوزن، ويتميز بقدرته على الكشف عن الهيدروجين بتراكيز منخفضة، وأيضاً لا يحتاج إلى درجات حرارة عالية مقارنة بعينات تم استخدامها لباحثين آخرين، فقد يعمل بدرجة حرارة قريبة من درجة حرارة الغرفة.



فقد تم إرسال العينات لهم بناءً على طلبهم لمقرهم بالولايات المتحدة الأمريكية لإجراء بعض التجارب عليها.



وأكدت العنزي أنه تم اختيارها لهذه الجائزة؛ وذلك للتميز العلمي بحصولها على براءة اختراع سجلت في أستراليا، ثم حصلت على براءة الاختراع الدولية (PCT Patent, WO2022087683)، ولنشرها أبحاثاً عدة في الجامعة المبتعثة لها، وأيضاً المشاركة بالنشر مع جامعات مرموقة عدة.



وقد تم اختيار بحثها أيضاً ليمثل جامعه RMIT باحتفال مركز الأبحاث والدراسات العليا بأهم الأبحاث المؤثرة على مستوى أستراليا. وقد منحت العنزي أيضاً IPMI outstanding student recognition award لعام 2021م، وهي تمنح للطالب المتميز من قبل IPMI بالولايات المتحدة الامريكية بعد تقييمهم للأبحاث التي تستخدم المعادن النبيلة، إذ تستخدم العنزي معدن البلاديوم ضمن المواد المستخدمة في تحضير العينات.