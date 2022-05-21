تنطلق، غداً (الأحد)، أعمال الملتقى الإعلامي في دورته الثانية، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في عسير تحت عنوان «الإعلام التقني»، لتسليط الضوء على دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب وتهيئة أبناء وبنات الوطن لسوق العمل، ودور الإعلام الوطني في نقل رسالة ومنهجية المؤسسة في المجال المؤسسي، وذلك بالشراكة مع فرعي جمعية إعلاميّون وهيئة الصحفيين بالمنطقة، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في عسير الدكتور سليمان الحفظي، ومدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالمؤسسة الدكتورة فوزية الحربي، ومشاركة إعلاميين ومهتمين بالجانب التدريبي والإعلامي بالمؤسسة.

ويركز الملتقى على الدور الإعلامي المطلوب لإبراز ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد من خدمات ودعم لا محدود لمجال التدريب التقني والمهني، والتوسع الكبير الذي يشهده القطاع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، والذي يشهد تنامياً ملحوظاً في عدد الكليات والمعاهد للجنسين. وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة، أن دور الإعلام مهم ومحوري خصوصاً مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف الشباب والشابات السعوديين للتماشي والاستفادة من التقنيات الحديثة التي نشهدها في هذا العصر بمختلف المجالات التقنية والمهنية، والتي تحتاج لأيدٍ عاملة مدربة تدريباً عالياً، ولا يخفى على الجميع الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نقل التجارب الناجحة للمنتسبين لهذا المجال وللخريجين الذين أنهوا تدريبيهم في الكليات والمعاهد، وافتتحوا مشاريعهم الخاصة حسب تخصصاتهم ليفيدوا ويستفيدوا داخل وطنهم بمشاريع صغيرة ناجحة.

من جانبه بيّن مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ياسر الأحمري، أن الملتقى الإعلامي الثاني، يتضمن جلسات حوارية وبرامج تطويرية، إذ سيبدأ اللقاء بجلسة بعنوان «شرح آلية العمل في إدارة الحسابات واستعراض سياسة إدارة الحسابات والتواصل الاجتماعي»، وجلسة أخرى بعنوان «التدريب التقني والإعلامي»، إضافة لجلسة عن «دور المؤسسة في دعم خريجيها»، كما سيتم تقديم برنامجين تدريبيين في صناعة المحتوى، ومهارات الاتصال المؤسسي سيقدمهما خبراء في المجال نفسه.