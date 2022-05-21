أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 1443/10/11 الموافق 2022/5/12 حتى 1443/10/17 الموافق 2022/5/18 عن ضبط 12,458 مخالفاً، منهم 7836 مخالفاً لنظام الإقامة، و3134 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1488 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 115 شخصاً، 47% منهم يمنيو الجنسية، و35% إثيوبيو الجنسية، و18% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 71 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 19 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

أما من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 81,423 وافداً مخالفاً، منهم 77,630 رجلاً، و3793 امرأة، في حين تمت إحالة 70,550 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2255 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,010 مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، موضحة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق السعودية.