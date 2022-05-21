أعلنت وزارة الصحة إتاحة الجرعة الرابعة (الجرعة التنشيطية الثانية) لعدد من الفئات المستحقة لها بعد مرور 4 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة (الجرعة التنشطية الأولى).

وكشفت «الصحة» 6 فئات مستحقة للجرعة التنشيطية الثانية، وهي: الفئة العمرية من 50 عاما فأكبر، مرضى الفشل الكلوي، مرضى زراعة نخاع العظم خلال العامين الماضيين أو مازالوا يتلقون أدوية مثبطة للمناعة حاليا، مرضى السرطان النشط تحت العلاج، مرضى نقص المناعة المتقدم أو غير المعالج، مرضى زراعة الأعضاء الصلبة ويتلقون أدوية مثبطة للمناعة حاليا.

وأفادت «الصحة» بأن إتاحة الجرعة التنشيطية الثانية تأتي بحسب رأي الهيئات واللجان العلمية المختصة.