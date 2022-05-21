بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للعليمي، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للعليمي، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.