أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 411 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 474 حالة ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 762,575 حالة، من بينها 6448 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 81 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 746,999 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9128 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.