أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، دعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له.

وقال: «اجتمعت في واشنطن مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، بحثنا الشأن اليمني ومستجداته، وتطلّعاتنا بأن يصل اليمنيِّون إلى حلٍّ سياسي شامل، ينقل اليمن إلى السلام والتنمية».

وتابع عبر حسابه في «تويتر»: «كما أكدت له على أنه ورغم إيجابية الهدنة المعلنة لحدٍّ كبير، إلا أن هناك دورًا مهمًا يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام به؛ للضغط على المليشيات الحوثية لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحُديدة، والانخراط بجدية في جهود السلام؛ لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار».

من جانبه، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر: «تشرفت بمرافقة نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في زيارته لواشنطن، وسعدت بلقاء المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ وناقشنا كيفية إحراز تقدم في الجانب الإنساني في اليمن وعلى رأسها فتح الحوثيين للمعابر في تعز وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين».