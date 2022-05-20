كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن انتهاء «العد الذاتي» إلكترونيا للمشاركة وتعبئة البيانات في «تعداد السعودية 2022» سيكون بتاريخ 25 مايو الجاري.

وفي 12 مايو الجاري، أعلنت «الإحصاء» بدء المشاركة في تعداد السعودية 2022 وذلك من خلال تعبئة استمارة التعداد عبر رابط العدّ الذاتي. survey.saudicensus.sa/ar.

وتتمثل مميزات العد الذاتي في تعبئة البيانات دون الحاجة لزيارة الباحث الميداني، وتعبئة الاستمارة في أي مكان ووقت خلال المدة المحددة، كما يمكن تعبئة جزء من البيانات واستكمال الباقي لاحقاً، إضافة إلى توفّر عدة لغات لغير الناطقين باللغة العربية.

وكشفت الهيئة أن خطوات المشاركة في العد الذاتي كالتالي: زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بتعداد السعودية 2022، النقر على أيقونة «العد الذاتي»، تسجيل الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحّد أو بوابة الهيئة العامة للإحصاء، تعبئة استمارة التعداد، اعتماد استمارة التعداد خلال الفترة المحددة (10 مايو – 25 مايو).

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بإمكانية تعبئة البيانات من خلال محطات العد الذاتي الموجودة في مراكز التسوق المختلفة، إذ تمكّن الأفراد وأرباب الأسر من تعبئة استمارة التعداد بمساعدة موظف التعداد، موضحة عبر موقعها الإلكتروني مواقع محطات العد الذاتي من خلال الرابط التالي (من هنا).

يذكر أن «الإحصاء» كانت قد أعلنت أن نتائج «تعداد السعودية 2022» سيتم نشرها خلال الربع الرابع لهذا العام، أي خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022.