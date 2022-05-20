أكدت وزارة التعليم استمرار العمل بتنظيم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية خلال العام الدراسي القادم 1444هـ فيما يتعلق بالإجازات المدرسية المطولة وإجازات نهاية الفصول الثلاثة.

وبينت الوزارة في التقويم الدراسي للعام الجديد أنه سيتم العمل بالتنظيم، الذي صدر قبل سنوات عدة خلال العام القادم، والذي يتضمن تقسيم شاغلي الوظائف التعليمية إلى 5 فئات على النحو التالي:

الفئة الأولى شاغلو الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة، والفئة الثانية شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60%، والفئة الثالثة شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم وفي مكاتب التعليم، الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60%،؜ والفئة الرابعة مديرو مكاتب التعليم ومساعدوهم وشاغلو الوظائف الإدارية، والفئة الخامسة منسوبو المدارس من المعلمين الإداريين.

وتتمتع الفئتان الأولى والثانية بإجازات نهاية الأسبوع المطولة وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما تتمتع الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بالإجازات كاملة، وفيما يتعلق بالإجازة بين الفصول الدراسية الثلاثة فإن منسوبي الفئتين الأولى والثانية يتمتعون بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتمتع الفئات الثالثة والرابعة بالإجازات بالتناوب بما لا يتعارض مع مصلحة العمل، وأما الفئة الخامسة فتتمتع بالإجازات كاملة.