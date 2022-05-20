أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي حول التعداد السكاني، شارك فيه 1045 شخصا، منهم 53% من الذكور، و47% من الإناث.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن 74% يفضلون تعبئة استمارة «العد الذاتي» بأنفسهم، فيما أن 26% يفضلون أن يزورهم موظف التعداد.

وفيما يخص التعداد السكاني وارتباطه بالإعداد للمستقبل ومشاريع التنمية، رأى 92% موافقتهم لذلك، فيما 7% كانوا على حياد، و1% غير موافقين.

وحول أي المعلومات ستهم المشاركين في الاستطلاع أكثر عند إعلان نتائج التعداد، قال 24% من العينة إن المعلومات التي تهمهم هي معرفة العدد الإجمالي للسكان، فيما يود 20% معرفة توزيع السكان في مناطق السعودية، و22% يهمهم معرفة عدد المواطنين مقابل المقيمين، و11% يهتمون لمعرفة عدد المساكن، فيما يرى 11% أنهم مهتمون لمعرفة نسبة النساء إلى الرجال، و12% معرفة أعمار السكان.