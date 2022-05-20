أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 540 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 512 حالة ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 762,164 حالة، من بينها 6512 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها الحالات الحرجة 80 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 746,525 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9127 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.