كشف تطبيق «توكلنا» أن تعديل حالة الوضع الصحي في التطبيق يتم من خلال 3 جهات، سواء للمحصنين وغيرهم، والمستثنين، والقادمين من الخارج.

وأكد «توكلنا» أن تعديل حالة الوضع الصحي في التطبيق «محصن، مصاب، مخالط، لم تثبت إصابته، غير محصن، غير مكتمل التحصين، مستثنى لأسباب طبية» يكون من قبل وزارة الصحة، أما تعديل الحالة «مستثنى - زائر خليجي»، و«مستثنى - زائر بتأشيرة حكومية» يكون من قبل «توكلنا»، وتعديل الحالة «زائر مؤمّن، زائر غير مؤمّن» يكون من قبل مجلس الضمان الصحي.

ونبّه «توكلنا» أن الحالة الصحية «زائر غير مؤمّن» توضح أن المستفيد زائر من خارج السعودية وليس لديه تأمين فعّال، مضيفا أن «زائر غير مؤمّن» تتم معاملته معاملة غير المُحصَّن.