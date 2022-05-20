سجلت الأجهزة الأمنية وقائع لعدد من الجرائم والفواجع تورط فيها متعاطو مخدر الشبو، آخرها لشاب أحرق أمه وأباه وأخته وأخاه في محافظة القطيف، إذ سكب عليهم مادة البنزين، وأشعل فيهم النيران في نهار رمضان، ولم تشفع صرخات الاستغاثة ولا نظرات الاستعطاف في ردع متعاطي الشبو بعدما تجمد قلبه وتحول إلى كتلة من الصخر لم تلن لتوسلات أسرته التي لفظت أنفاسها تحت لهيب النيران.وبعد حادثة الحريق، التي راح ضحيتها أفراد من عائلة في القطيف بالمنطقة الشرقية، أطلق مختصون تحذيراتهم من مادة الشبو، التي تسبب سرعة الإدمان، إذ تبين أن هناك من يدمن عليها من أول استخدام لها، وتعد المادة من أخطر أنواع المخدرات المستحدثة التي وجدت طريقاً بشكل مستهدف إلى مجتمعاتنا العربية بشكل عام والمجتمعات الخليجية بشكل خاص.أكدت النيابة العامة أن المسؤولية الجنائية المترتبة على ارتكاب الأضرار الجسيمة للمخدرات والمؤثرات العقلية تقع على عاتق متناولها وكل من شارك في تناولها أو تعاطيها. وقالت إن مادة «الشبو» المحظورة والمؤثرة عقلياً تعرف باسم «الميثامفيتامين» وهي مدرجة في الفئة (ب) من الجدول الثاني المرافق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المدرجة في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971، التي تعرف بالقائمة الخضراء وتصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.وأوضحت أن مادة الشبو تشتهر بعدة أسماء هي «الشبو»، و«الكريستال ميث»، و«الآيس»، و«الثلج» و«جلاس»، مبينةً أن طرق تناولها تتمثل في الاستنشاق عن طريق الأنف، والحقن، والتدخين، والبلع. وأضافت أن أعراض تعاطي الشبو تشمل فقدان الوزن والشهية، واتساع حدقة العين، وعدم النوم لفترات طويلة، وكذلك حدوث حركة لا إرادية بالوجه، ونوبات غضب حادة، والتقلب المزاجي، والهلوسة السمعية والبصرية، وتسوس الأسنان الشديد وتساقطها، وارتفاع معدل التنفس وضربات القلب، وحكة الجلد، وجفاف الفم وشحوب الجلد، وارتكاب سلوكيات وأخلاقيات شائنة، واقتراف جرائم مروعة.وتابعت النيابة أن الأضرار الصحية لمادة الشبو تتمثل في فقدان الذاكرة، وفرط النشاط، والسلوك العدواني، والعصبية، والعنف وثرثرة الكلام، واضطرابات نفسية وجسدية، بالإضافة إلى الإصابة بمرض الذهان، وظهور علامات الشيخوخة مبكراً، وتدمير خلايا المخ، والإصابة بأمراض القلب والسكتات القلبية والوفاة.حذر الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد من إدمان مادة الشبو؛ التي تعد من أخطر أنواع المخدرات المستحدثة والمصنعة المعروفة باسم الكريستال والتي وجدت رواجاً وطريقاً للمجتمعات العربية. وبيّن الجعيد أن الشبو تأتي على شكل بلورات كرستالية صغيرة شفافة اللون، وهي مخدر اصطناعي ليس له أصل نباتي، يتم صنعه باستخدام مادة الميثامفيتامين، ولها تأثير كبير على الجهاز العصبي.وأضاف الجعيد أن خطورة تعاطي هذه المادة تؤدي إلى سرعة الإدمان فقد وجد أن هناك من يدمن عليها من أول استخدام، ومع بداية تعاطي الشباب له يشعرون بإحساس النشوة والسعادة الكاذبة والمتوهمة، لكن سرعان ما لا تدوم السعادة وتنتهي بالنهايات المميتة، إذ يلازم المتعاطي سلوك عدواني مفرط تجاه جميع من حوله، وحتى نفسه، نتيجة هلاوس سمعية وبصرية، وفقدان الوزن، وسقوط الأسنان، وارتفاع معدلات دقات القلب، مع التدمير المتواصل للخلايا العصبية، وعبر شهور قليلة يتحول مظهر متعاطي «الشبو» من شاب في العشرينيات إلى عجوز في السبعينيات. وتابع الجعيد أن إدمان الشبو يؤدي إلى تلف خلايا المخ، والسكتات الدماغية، وفقدان الذاكرة والشعور بالإعياء طوال الوقت، وتظهر لدى المتعاطي أفكار انتحارية والسلوك العدواني خصوصاً مع أسرته، وقد يرتكب جرائم عنيفة انطلاقاً من الهلاوس التي يتسبب بها إدمان الشبو. وأكد ان الشبو يصيب المتعاطي بهلاوس سمعية أي أنه يسمع أصواتاً غير حقيقية تتحدث معه، أو هلاوس بصرية بحيث يرى أشياء غير موجودة فيصدقها، وقد تصل بالمتعاطي إلى فقدان القدرة العقلية والجنون.أسهمت العمليات الأمنية في الإطاحة بعدد من مروجي مادة الشبو خلال الشهرين الأخيرين، وبيّنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم ضبط مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية، بحوزتهما (1.9) كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بالمنطقة الشرقية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وفي جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (9) مقيمين، (4) من الجنسية اليمنية، و(5) من الجنسية الباكستانية، لترويجهم وحيازتهم (5.6) كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، و(4.25) كيلوغرام من نبات القات المخدر بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.كما أعلنت مديرية مكافحة المخدرات القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية بحوزتهما كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بجدة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. وأصدرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بياناً أكدت القبض على وافديْن بتأشيرة زائر ومقيمَيْن من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزتهم (22.3) كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وفي عملية ضبط أخرى قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزتهما 3.9 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدِّرة، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.