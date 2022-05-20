إنجازات تتحقق، وطموحات لا تتوقف، طلاب يفوزون في محافل دولية، ويرفعون علم بلادهم عالياً، ما يؤكد جودة التعليم ومخرجاته في السعودية. إذ حققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم، للعام السادس عشر على التوالي 15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2022» من بين طلاب 85 دولة، الذي أقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية أخيراً، ورفعت السعودية رصيد جوائزها الخاصة في معرض آيسف 2022 إلى 104 جوائز، إذ بدأت مشاركاتها في المعرض منذ 2007، منها 68 جائزة كبرى، و36 جائزة خاصة.حظي الطلاب والطالبات الفائزون باستقبال رسمي كبير في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتقدم المستقبلين مسؤولون في وزارة التعليم وموهبة مع حشد كبير من وسائل الإعلام تقديراً وابتهاجاً بالإنجاز العالمي الذي تحقق باسم المملكة. والتقت «عكاظ» الطلاب والطالبات الفائزين بعد وصولهم للمطار. يقول الطالب عبدالله الغامدي: «إن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، وصل إلى أكبر معرض دولي في العالم آيسف 2022 ونافس أكثر من ٦٥ دولة وأكثر من ١٧٠٠ طالب، وحصل المنتخب الأخضر على المركز الثاني على مستوى العالم في عدد الجوائز وتجاوز الصين واليابان وكوريا وتايوان وأستراليا وجميع دول أوروبا ودول أمريكا الجنوبية وكندا وغيرها من الدول، كما حصل أيضاً المنتخب السعودي على جائزة العالِم الشاب، وهذا أول مرة يحدث في تاريخ المسابقة دول الشرق الأوسط في المسابقات التي حصلت في ٧٠ مرة ويدل هذا على الطموح وعلى كلمة ولي العهد أن تكون المملكة رائدة في الشرق الأوسط، هذه بداياتها والخير قادم»، وأهدى الغامدي الفوز لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.الطالبة دانة العيثان الحاصلة على المركز الأول في مجال الكيمياء، تؤكد أن العلم الحقيقي كلما عرفت أكثر كلما عرفت بأنك لا تعرف شيئاً، وتتمنى أن تصبح أحد الرواد في مجال الكيمياء، وتهدي الإنجاز لكل من دعمها وساندها. أما لمار الكاكا، الفائزة بالمركز الرابع في مجال علوم الأرض والبيئة فتقول: «بصراحة شعور لا يوصف وأشعر بفخر، أهدي هذا الإنجاز لكل من دعمني ولأمي ولوالدي وللمدرسة ومؤسسة موهبة، أشكرهم على دعمهم السخي، وأصعب لحظة مرت علي وأنا أعمل على مشروعي وكانت الصعوبة حلوة، وبعد محاولات عدة نجحت وحققت الإنجاز للوطن».من جانبها، روت تهاني أحمد، الفائزة بالمركز الثالث في مجال علم المواد، قصة نجاحها وتقول: «إنها شاركت في المؤتمر والمعرض الدولي للهندسة آيسف 2022 وحصلت على المركز الثالث على مستوى العالم، إضافة إلى جائزة خاصة بمؤسسة موهبة، أنا فخورة بكل الإنجازات التي حققتها وزملائي للوطن».إنجازات تتحقق، وطموحات لا تتوقف، طلاب يفوزون في محافل دولية، ويرفعون علم بلادهم عالياً، ما يؤكد جودة التعليم ومخرجاته في السعودية. إذ حققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم، للعام السادس عشر على التوالي 15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2022» من بين طلاب 85 دولة، الذي أقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية أخيراً، ورفعت السعودية رصيد جوائزها الخاصة في معرض آيسف 2022 إلى 104 جوائز، إذ بدأت مشاركاتها في المعرض منذ 2007، منها 68 جائزة كبرى، و36 جائزة خاصة.شاركت عائلات الفائزين والفائزات في حفل الاستقبال. يقول جد دانة العيثان لأمها: «أنا سعيد بتحقيق دانة المركز الأول في مجال الكيمياء على مستوى العالم ونحن معتزون بهذا الإنجاز والتقدم ونطمح إلى إنجاز جديد وتقدم أكثر وأكثر». فيما تقول نورة العيثان، شقيقة دانة: «سعيدة بالإنجاز الذي تحقق لدانة، هي مفاجأة أسعدتني كثيراً».ورصدت «عكاظ» مشاركة مسنة في استقبال المشاركين في آيسف 2022 بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وتقول: «شاهدت التلفاز والأخبار وعرفت وقت وصولهم وحضرت للمطار لاستقبالهم لأن هذه فرحة للوطن وفرحة كبيرة، وهذا فخر لنا أننا نشاهد أولادنا وبناتنا يحققون هذا الإنجاز العالمي والتاريخي لوطننا الغالي».أهدت إحدى السيدات الفائزين والفائزات في آيسف ٢٠٢٢ باقات من الورود وكلفت صاحبة متجر الزهور بالتوجه إلى المطار وإهداء الفائزين والفائزات باقات الورود نيابة عنها، حيث تقول: «هذه فرحة وتعبير عن تكاتف كل المواطنين مع الموهوبين والموهوبات الذين رفعوا اسم وطننا عالياً». السيدة لم تكتب اسمها على بطاقات الإهداء لتؤكد بذلك نبلها وإحساسها بالمسؤولية تجاه كل المبدعين في وطننا.مدير الإعلام في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله (موهبة) ماجد الكناني، قال إن «شعوره وشعور كل العاملين في موهبة هو ذات الشعور لكل مواطن سعودي». وقال «رأينا كيف كان الحراك والتفاعل في منصات التواصل الاجتماعي في كل المجالس، وكيف أن كل السعوديين وقفوا وقفة فرح وشرف وفخر وعز مع أبنائنا المبدعين الذين حققوا إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بـ ٢٢ جائزة كبرى على مستوى العالم في الحدث الذي يعد أكبر مسابقة عالمية علمية طلابية على مستوى العالم حقق طلابنا نتائج مشرفة، وأعتقد أن كل من جاء يستقبلهم يشعر بالفخر».قدم أمين عام إدارات التعليم بوزارة التعليم ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض سابقاً حمد ناصر الوهيبي، التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين لحصولهم على جوائز كبرى وجوائز خاصة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية، كما قدم الشكر لأسر وعائلات الطلاب ومدارسهم ومكاتب التعليم، ولإدارتي الموهوبين بنين وبنات على الجهود التي بذلوها، ورعايتهم لمواهبهم حتى مثلوا بلدهم خير تمثيل، كما قدم شكره لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، مشيداً بما قدمته موهبة ووزارة التعليم من جهود ودعم ورعاية للطلاب الموهوبين من خلال العديد من البرامج والمبادرات والشراكات الفاعلة.أهدت مريم علي عبدالباقي، الفائزة بجائزة المركز الرابع في مجال العلوم الطبية الانتقالية الإنجاز والنجاح لكل من تعب معها وساندها، مضيفة: «واجهتني صعوبات عدة، وكلما واجهتني صعوبات وتحديات نجحت في تجاوز عقباتها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه وحققت الإنجاز للوطن وهذه رسالتي لكل الطلاب والطالبات. أقول لهم شاركوا وحاولوا حتى ولو ما حققتم المأمول.. التجربة والتحدي تسوى الشيء الكثير».أما إيلاف الأهدل، فتهدي الإنجاز للوطن الداعم الأول، وإلى كل من وقف معها وساندها. ويلتقط طرف الحديث مهند العماري ويضيف: «الحمد لله على ما حققناه من إنجازات للوطن، حققنا نتائج لم نحققها من قبل للمملكة العربية السعودية، نلنا المركز الثاني على مستوى العالم وسنحقق المزيد من الإنجازات للوطن الغالي».قال منصور المرزوقي: «فخور بما حققه زملائي من إنجازات مشرّفة للوطن. حينما أعلنوا اسمي شعرت بصدمة غير مصدق أنني شاركت في آيسف 2022 ومثّلت وطني وحققت إنجازاً هو شعور صعب لا يوصف وفرحة كبيرة وجميلة أنك تحقق الإنجاز لوطنك السعودية». فيما يهدي فيصل الخويطر، الإنجاز لوطنه ولكل من دعمهم خلال مشوارهم، الذي من خلاله شرفوا الوطن وحققوا هذا الإنجاز.