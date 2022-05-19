بعث وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد خطابي شكر وتقدير للرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي للجهود التي بذلتها الجمعية ومساهماتها في تفعيل العمل التطوعي وتمكينها ل ٣٨٩٩ متطوعا خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢م، وتحقيقها لعدد ٩٠٤٥٢ ساعة تطوعية خلال الفترة المذكورة.

وثمّن الرئيس التنفيذي للجمعية ما تضمنه الخطابان اللذان يكشفان عن المتابعة والاهتمام اللذين توليهما الوزارة للقطاع غير الربحي تأكيدا لحرصها على تنمية وتمكين العمل الخيري، والارتقاء بالعمل التطوعي بكل ما يقدمه من خدمات تنموية لخدمة المجتمع وما يتركه من أثر مستدام فيه.

وأكد الحكمي أن جمعية البر بجدة حريصة دوما على دعم العمل التطوعي والتوسع في أعداد متطوعيها ومتطوعاتها الذين أثبتوا ولاءهم لوطنهم وحرصهم على الارتقاء به بما يتواكب مع مستهدفات الرؤية التنموية ٢٠٣٠.