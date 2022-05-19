دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، اليوم (الخميس)، فعاليات أسبوع الأصمّ العربي 47، تحت شعار «إدراج لغة الإشارة في مناهج التعليم بكافة مراحله» الذي نظمته إدارة التربية الخاصة للبنين بمدرسة الرياض الابتدائية، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل عاتق ومدير مكتب التعليم بوسط جدة محمد الشهري ومدير إدارة التربية الخاصة عبدالرحمن الغامدي.

شملت الفعاليات مشهداً تمثيلياً قدمه الطلاب بعنوان «افهمني»، تلاه تدشين المعرض الفني المصاحب للفعالية والذي اشتمل على أركان خدمات التربية الخاصة، قفّاز برايت، القاموس الإرشادي التعليمي وكذلك أنشطة رياضية عن المهارات التي اكتسبها الطلاب من مهارات الإشارة والتي شهدت مشاركة مدير تعليم جدة الطلاب نشاطهم الرياضي من خلال تنفيذه ضربة البداية الخاصة بمباراة كرة قدم بين الطلاب الصم وزملائهم السمعيين.

وفي ختام الفعاليات أعرب المدير العام للتعليم بجدة عن سعادته بما شاهده من برامج وفعاليات يتم تقديمها لهذه الفئة الخاصة من الطلاب، مؤكداً أنها ستسهم في إبراز إبداعاتهم وصقل مواهبهم ودمجهم مع بقية الطلاب، متمنياً لهم كل التوفيق.